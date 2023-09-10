На заводе на западе Украины произошел крупный пожар

В Тернополе загорелось предприятие, огонь охватил девять тысяч квадратных метров

В Тернополе на западе Украины загорелся завод. Огонь охватил площадь в девять тысяч квадратных метров, сообщило издание «Страна.ua» в Telegram.

Отмечается, что, по предварительным данным, в горящем здании находился пенопласт. Пожарные расчеты пришлось вызывать из города Ровно.

Информации о причинах возгорания на текущий момент нет. Данных о пострадавших издание не привело.

Ранее стало известно, что в Одесской области произошел взрыв около порта. Возник пожар, два человека пострадали. Отмечается, что взрыв произошел из-за атаки дронов.

По информации Telegram-канала «Военная хроника», пять групп российских беспилотников-камикадзе «Герань» поразили военные объекты на прилегающей к порту Рени территории в Одесской области.