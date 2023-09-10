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11:07, 10 сентября 2023Россия

В Москве прошел второй розыгрыш баллов среди участников электронного голосования

Все участники второго розыгрыша «Миллиона призов» получат призовые баллы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В столице прошел второй из трех розыгрышей среди участников электронного голосования на выборах мэра города и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Розыгрыш провели в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов». Призовые баллы были разыграны среди тех, кто воспользовался электронным голосованием c 20:01 8 сентября до 20:00 9 сентября — победителями стали более 723 тысяч человек.

После 12:00 победители получат СМС с информацией о выигрыше и уникальным кодом участника, который необходимо активировать на сайте акции до 25 сентября включительно. Там же размещена информация о порядке и сроках ее проведения, условиях участия, партнерах и призах, а также ответы на другие вопросы.

За два дня в розыгрыше приняли участие 2 090 881 человек, 87 процентов из них стали победителями. Для участия в акции необходимо проголосовать электронно — это можно сделать онлайн или с помощью терминала на избирательном участке. Москвичи смогут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов, один балл равен одному рублю. Горожане, впервые участвующие в электронном голосовании, гарантированно получат тысячу призовых баллов. Их можно обменять на покупки в столичных магазинах, ресторанах, театрах, музеях и других учреждения, а также потратить на благотворительность.

Выборы мэра столицы проходят в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.

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    Варвара Родикова
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