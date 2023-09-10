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16:59, 10 сентября 2023Экономика

В Приморье запустят производство нового пикапа от Sollers

Sollers показал новый пикап ST6, производство которого запустят в Приморье

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российская автомобилестроительная компания Sollers представила новый пикап ST6 на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию, показанную на мероприятии.

Производство новой машины планируется запустить в Приморском крае. Это полноприводный автомобиль с механической 6-ступенчатой коробкой передач и двигателем объемом два литра.

Максимальная скорость 150 километров в час, корпус выполнен из каркасных материалов, который обеспечивает высокий уровень защиты.

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    Алевтина Запольская
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