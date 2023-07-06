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20:56, 6 июля 2023Экономика

Продажи одного вида машин в России упали из-за малого ассортимента

«Автостат»: рынок легкой коммерческой техники в России упал на 6,3%

Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

По итогам шести месяцев 2023 года продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) в России упали до 37,7 тысячи штук. Рынок сократился на 6,3 процента, на основе данных «Электронного паспорта» подсчитало агентство «Автостат». При этом за июнь число реализованных автомобилей выросло в полтора раза — до 7,4 тысячи машин.

Лидером по продажам остался «ГАЗ» — производитель занимает более 60 процентов рынка. За месяц в стране приобрели 4,5 тысячи LCV бренда (на 72 процента больше в годовом выражении). На втором месте оказался российский УАЗ (продажи выросли на 51 процент, до 1,2 тысячи машин), а на третьем — отечественный бренд Sollers (543 автомобилей), который является новичком рынка. В топ-5 также вошли Lada (продажи упали на 41 процент, до 297 штук) и корейский Hyundai (плюс 107 процентов и 236 штук).

Директор департамента по выкупу «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Желобов в беседе с «Коммерсантом» объяснил, что сегмент испытывает трудности на фоне сокращения ассортимента в автосалонах.

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После ухода зарубежных производителей россиянам в первую очередь доступны отечественные марки техники, а китайские бренды только заходят на рынок, чего недостаточно для его насыщения. Те автомобили, что сейчас продаются, — складские остатки. Поэтому лидерство сохраняют отечественные производители, а доля прочих марок составляет менее десяти процентов. На текущий момент в топ-10 по числу продаж представлен лишь один китайский автомобиль марки Dongfeng, которых за полгода продали лишь 335 штук.

С 2019-го по 2023 год у россиян выросла удовлетворенность китайскими автомобилями, подсчитали в агентстве «Автостат».
Показатель лояльности рассчитывался по 12 показателям, в том числе качеству сборки, надежности, управляемости автомобиля, безопасности и другим. Чаще всего участники исследования хвалили китайские авто за внешний вид/дизайн автомобилей (93,5 балла) и интерьер салона (92,3 балла). Хуже всего россияне оценили шумоизоляцию и эргономичность — 71,4 и 79,2 балла соответственно.

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    Вячеслав Агапов
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