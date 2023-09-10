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00:48, 10 сентября 2023Из жизни

Стало известно о тайном ребенке Илона Маска

Business Insider заявил о тайном ребенке Маска и Граймс по имени Техно Механиус
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

У американского предпринимателя Илона Маска есть тайный третий ребенок по имени Техно Механиус от канадской певицы Граймс. Об этом написал портал Business Insider, ссылаясь на еще не опубликованную биографию миллиардера.

«Новая биография Илона Маска подтверждает, что у генерального директора Tesla был ранее не зарегистрированный третий ребенок от его бывшей партнерши, канадского музыканта Граймс», — отмечается в публикации.

Мальчика зовут Техно Механиус, его прозвище — Тау. Возраст ребенка не называется. Вместе с Техно Механиусом у Маска есть десять известных общественности биологических детей от трех разных женщин.

По информации New York Times, новая биография Маска под авторством журналиста Уолтера Айзексона будет опубликована на следующей неделе.

Ранее Граймс заявила о невозможности видеться с сыном из-за Илона Маска. «Я до этого момента детей даже на фото не видела, а ситуация разрушает мою семью», — написала она.

Илон Маск и Граймс начали отношения в 2018 году. Спустя два года у пары родился сын по имени X Æ A-12. Позже певица объясняла, что в имени ребенка зашифрованы названия их любимого самолета-разведчика, математической переменной и искусственного интеллекта.

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    Марина Совина
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