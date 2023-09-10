Лавров не увидел предпосылок для переговоров по ракетам с США

Лавров заявил, что не видит предпосылок для переговоров о новом ДСНВ с США

Россия не видит предпосылок для начала переговоров с США о заключении нового Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

По его словам, речи о каких-либо переговорах с Вашингтоном насчет укрепления стратегической стабильности или сокращения числа ракет в текущих условиях быть не может.

«Хотя до истечения сроков [договора] СНВ-III мы будем придерживаться его параметров, прежде всего [это касается] цифр по предельному количеству соответствующего вооружения», — сказал Лавров.

ДСНВ — договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям, страны должны сократить свои ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает свое участие в этом соглашении.