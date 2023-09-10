В Совбезе заявили об установлении заказчиков покушений на Дугину и Татарского

Замсекретаря Совбеза: заказчики покушений на Дугину и Татарского установлены

Следствие установило заказчиков покушений на журналистку Дарью Дугину и воекора Максима Фомина, известного как Владлен Татарский, заявили в Совбезе России. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза России Юрий Коков в интервью« Российской газете».

По его словам, российские силовики задержали и привлекли к ответственности более 300 человек, совершивших преступления по заданию украинских спецслужб. Среди этих преступлений — поджоги военкоматов, административных зданий и объектов железнодорожной инфраструктуры, пояснил Коков.

Помимо этого, выявлены сотни распространителей недостоверной информации. «Установлены их зарубежные кураторы», --подчеркнул заместитель секретаря Совбеза.

Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении теракта на железной дороге в Крыму. Злоумышленником оказался житель Севастополя 1978 года рождения, он собирался совершить диверсию с помощью самодельного взрывного устройства.