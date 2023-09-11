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14:43, 11 сентября 2023Ценности

За встречу с основателем российского бренда одежды предложили миллион рублей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

За встречу с основателем российского бренда одежды 12 storeez из Екатеринбурга Иваном Хохловым на аукционе Meet For Charity предложили более миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте аукциона.

Заявлено, что бизнесмен в течение часа должен будет поделиться с покупателем управленческим, лидерским и предпринимательским опытом. Кроме того, он обязуется предоставить консультацию по любым вопросам развития и роста и провести экскурсию по офису компании в Москве.

Отмечается, что на данный момент сделано 12 ставок, последняя из них — на сумму 1,11 миллиона рублей. В свою очередь, предприниматель сообщил в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что полученные деньги пойдут на благотворительность и гранты.

В мае российская блогерша Наталья Давыдова, известная как Тетя Мотя, рассказала о неудачной попытке шопинга в бутике 12 storeez в Столешниковом переулке в Москве. По словам знаменитости, продавцы отказались пускать ее в пустой бутик, сославшись на новую политику компании, согласно которой визит в данную торговую точку теперь осуществляется только по предварительной записи.

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    Карина Черных
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