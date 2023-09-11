Глава Пентагона провел переговоры с новым министром обороны Украины

Глава Пентагона Остин поговорил с новым главой Минобороны Украины Умеровым

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об их разговоре сообщается в заявлении на сайте американского оборонного ведомства.

Отмечается, что во время разговора Остин поздравил своего украинского коллегу с назначением и подчеркнул «неизменную поддержку Украины со стороны США».

«Министр обороны Остин представил обновленную информацию об усилиях США по оказанию помощи в сфере безопасности и обменялся мнениями с министром Умеровым о приоритетах для поддержки насущных боевых потребностей Украины в долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении.

Кроме того, они обсудили повестку дня заседания контактной группы по Украине, которое состоится на следующей неделе на авиабазе Рамштайн в Германии.