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18:59, 11 сентября 2023Мир

Глава Пентагона провел переговоры с новым министром обороны Украины

Глава Пентагона Остин поговорил с новым главой Минобороны Украины Умеровым
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонные переговоры с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об их разговоре сообщается в заявлении на сайте американского оборонного ведомства.

Отмечается, что во время разговора Остин поздравил своего украинского коллегу с назначением и подчеркнул «неизменную поддержку Украины со стороны США».

«Министр обороны Остин представил обновленную информацию об усилиях США по оказанию помощи в сфере безопасности и обменялся мнениями с министром Умеровым о приоритетах для поддержки насущных боевых потребностей Украины в долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении.

Кроме того, они обсудили повестку дня заседания контактной группы по Украине, которое состоится на следующей неделе на авиабазе Рамштайн в Германии.

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    Семен Александров
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