Новый министр обороны Украины Умеров: ВСУ сейчас нужно как можно больше оружия

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне безуспешного контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ) заявил, что Киеву же сейчас нужно «как можно больше» оружия. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Умеров заявил о потребности ВСУ в оружии и призвал ввести новую философию отношения к военным. По его мнению, их следует обеспечить всем необходимым — оружием, военной техникой, обмундированием, снаряжением, средствами индивидуальной защиты, питанием и медикаментами.

«Следующий приоритет — вооружение. Нам оно необходимо уже сейчас, как можно больше», — подчеркнул он.

Украинский парламент поддержал назначение Умерова на должность в среду, 6 сентября. После обретения нового поста Умеров обещал сделать все возможное и невозможное для победы Киева в военном конфликте.