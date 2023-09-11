В Германии предупредили об угрозе шпионажа и диверсий из-за Украины

Глава МО ФРГ Писториус: угроза диверсий выросла на фоне конфликта на Украине

Угроза шпионажа и диверсий значительно выросла на фоне конфликта на Украине. О риске предупредил глава Минобороны Германии Борис Писториус, сообщает ТАСС.

«Противостоять этой угрозе можно только с помощью сочетания превентивных и оперативных инструментов. Когда дело доходит до операций, контрразведка играет центральную роль», — заявил немецкий министр.

Ранее прокуратура ФРГ обвинила сотрудника Федеральной разведывательной службы (БНД) Карстена Л. и его посредника Артура Е. в шпионаже в пользу России. По версии следствия, Карстен Л. пытался сообщить российской стороне данные о позициях реактивных систем залпового огня HIMARS и систем противовоздушной обороны IRIS-T на Украине.