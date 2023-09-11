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20:19, 11 сентября 2023Россия

В Минпросвещения заявили о привлекаемых к работе в школах участниках СВО

Замминистра просвещения Бугаев: участники СВО привлекаются к работе в школах

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Участники специальной военной операции (СВО) активно привлекаются к воспитательной работе в российских школах. Об этом заявил замминистра просвещения страны Александр Бугаев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Участники специальной военной операции широко привлекаются вообще к воспитательной работе. Если человек имеет педагогическое образование или получает его сейчас, многие выбирают именно такую возможность по тем льготам, которые предоставляются по завершении участия в СВО нашим героям», — пояснил чиновник.

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По словам Бугаева, в школах есть форматы встреч с участниками спецоперации и мероприятия, которые направлены на увековечивание памяти героев. Он отметил, что опыт этих людей, которые приходят в школу, очень важен прежде всего с воспитательной точки зрения.

Ранее Бугаев заявил, что в школах участников СВО могут привлекать на занятия по начальной военной подготовке. Пока речь идет о том, что их будут приглашать в качестве гостей для передачи личного опыта. При этом уроки будут вести педагоги, которые, по словам Бугаева, являются носителями знаний.

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    Никита Абрамов
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