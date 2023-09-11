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08:50, 11 сентября 2023Экономика

Сбер задействует Al-технологии для морских грузоперевозок

Сбер задействует ИИ для повышения эффективности морских грузоперевозок
ЦиклВЭФ-2023

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В ходе VIII Восточного экономического форума Сбер, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Транспортная группа FESCO подписали меморандум о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, ректор ДВФУ Борис Коробец и вице-президент по информационным технологиям FESCO Дмитрий Суровец.

«С учетом сильно возросших объемов перевозок в Арктике и на Дальнем Востоке перед нами встаёт многоплановая и многозадачная проблема грамотной организации этого процесса. И решить её без технологий искусственного интеллекта будет непросто. Подписанный меморандум создает важные предпосылки для конкретной работы в этом направлении. Уверен, что цифровые компетенции сотрудников Сбера, студентов и преподавателей ДВФУ, максимальная заинтересованность FESCO обеспечат синергию для модернизации арктических и дальневосточных портовых структур и повысят качество управления грузоперевозками на этом направлении — одном из ключевых для страны», — отметил Ведяхин.

Стороны намерены участвовать в цифровизации и автоматизации на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения операционных и производственных процессов в портах и других объектах морской транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Арктике.

«Благодаря программе “Приоритет 2030” ДВФУ перешел к новой модели образования, где получение знаний реализовано через проектную работу по заказам реального сектора экономики. Мы максимально интегрируем интересы индустриальных партнеров как в образовательную, так и в научно-технологическую сферы деятельности ДВФУ», — подчеркнул Коробец.

Дмитрий Суровец отметил, что за последние годы FESCO стала одним из лидеров отрасли по внедрению цифровых технологий в производственные и операционные процессы.

«Мы постоянно совершенствуемся, учитываем лучшие IT-практики на рынке и стараемся оперативно имплементировать их в работу нашей компаний. Подписанное сегодня соглашение открывает для FESCO новые перспективы для внедрения еще более современных решений, основанных на искусственном интеллекте и машинном обучении, работать над которыми будут высококвалифицированные IТ-специалисты ДВФУ и Сбера», — сказал он.

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    Алена Шаповалова
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