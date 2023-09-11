Одно из ограничений при продаже алкоголя захотели распространить на всю Россию

Депутат Куринный: расстояние от школ до мест продажи алкоголя стоит увеличить

В России надо на законодательном уровне закрепить минимальное расстояние между школами и местами продажи алкоголя. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Он считает, что это правило стоит распространить по всей стране.

Речь идет об увеличении расстояния от образовательных учреждений до 100 метров однозначно по всем регионам. Я думаю, в ближайшее время инициатива тоже будет рассматриваться, она была внесена в конце прошлой сессии Алексей Куринный депутат Госдумы

«Сегодня отдано на откуп регионам право устанавливать соответствующее расстояние от социального учреждения [до места продажи алкоголя]. В настоящее время это предлагается сделать федеральным законом. Причем не так, как сейчас от входа до входа или по кривым местам, а по прямой до границы участка, где расположено соответствующее учреждение. В регионах очень кривая практика сегодня. Для того, чтобы она была единообразной, чтобы права граждан были защищены и не зависели от любви или нелюбви местных парламентов к бизнесу или желанию каким-то образом лишний раз его поддержать. Мне кажется, эти ограничения должны быть введены на федеральном уровне», — сказал депутат.

В июне стало известно, что в Госдуме предложили запретить продавать спиртное в магазинах в жилых домах.