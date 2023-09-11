Мурашко заявил о преодолении «моды на алкогольный разгул»

Мурашко: РФ преодолела распространенную в 90-е годы «моду на алкогольный разгул»

В России удалось преодолеть «моду на алкогольный разгул», которая была популярна в 1990-е годы. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в колонке для РБК.

«Многие люди сейчас уделяют больше внимания своему здоровью, стараются его укрепить, отказываясь от пагубных привычек, в том числе от употребления алкоголя», — написал глава Минздрава, добавив, что в последние годы потребление алкоголя в России стабильно снижается.

В частности, Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения подсчитал, что в 2022 году потребление спиртосодержащей продукции снизилось почти на пять процентов по сравнению с 2019-м годом. Если в 2019 году на одного человека в год приходилось 9,06 литра этанола, то в 2021-м — 8,82 литра, а в 2022-м — 8,62 литра, сообщил Мурашко. Он подчеркнул, что 15 лет назад этот показатель составлял 18 литров на одного россиянина в год.

По мнению министра, устойчивая тенденция снижения потребления алкоголя стала результатом политики, которая направлена на снижение потребления спиртосодержащей продукции. При этом, несмотря на позитивную динамику, в России у каждого четвертого пациента общесоматических стационаров есть проблемы со здоровьем, обусловленные употреблением алкоголя. Употребление этилового спирта, так же как и курение, нерациональное питание и малоподвижный образ жизни, является факторами риска развития сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, онкологических и эндокринных заболеваний.

По данным МВД России, в 2022 году 24,4 процента расследованных преступлений в стране было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в 2022 году, по данным МВД России, по вине нетрезвых водителей погибли более 3,2 тысячи человек Михаил Мурашко Глава Минздрава

Министр призвал сосредоточить внимание специалистов в вопросе борьбы с алкоголизмом на профилактическом направлении в педиатрической службе, так как формирование привычек у человека происходит в раннем возрасте.

Ранее президент России Владимир Путин указал на прогресс в сфере снижения пьянства среди населения. По его словам, это привело к росту средней продолжительности жизни.