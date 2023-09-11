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06:39, 11 сентября 2023Наука и техника

Найден новый генетический фактор риска болезни Альцгеймера

Immunity: найден новый генетический фактор риска болезни Альцгеймера

Фото: CDC / Unsplash

Ученые из Медицинской школы Университета Индианы нашли новый генетический фактор риска болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity.

В ходе работы авторы заметили ключевую мутацию в важном гене PLCG2, связанном с иммунными клетками мозга — микроглией. Специалисты проанализировали биологические функции гена, продемонстрировав влияние различных редких изменений. Оказалось, что вариант M28L повышал восприимчивость к болезни Альцгеймера. В то же время вариант P522R снижал риск нейродегенеративного заболевания.

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Затем эти выводы удалось подтвердить в экспериментах на мышах. Иммунные клетки, содержащие варианты генов, снижающих риск, продемонстрировали снижение количества амилоидных бляшек, в то время как клетки, несущие варианты, повышающие вероятность заболевания, показали резкое увеличение скопления бляшек.

Также команда сотрудничала с Исследовательским институтом нейронаук Stark, чтобы всесторонне изучить влияние PLCG2. Исследователи сравнили доклинические результаты, полученные на мышах, с реальными человеческими данными о болезни Альцгеймера. В Stark подтвердили выявленный генетический механизм. Теперь ученые надеются, что их открытие позволит разработать новые терапевтические направления для борьбы с болезнью Альцгеймера.

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    Елена Апазиди
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