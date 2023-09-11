Россиянка съела арбуз и умерла
Mash: в Москве женщина умерла после употребления в пищу арбуза
В Москве 48-летняя россиянка купила арбуз около станции метро «Спортивная», съела его и умерла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации авторов поста, рвота у женщины началась практически сразу после употребления первой порции. При этом она не стала вызывать скорую помощь.
На следующий день ей стало хуже, после чего ее мать обратилась за помощью к медикам. Однако прибывшие врачи не успели спасти пострадавшую.
Ранее в Кемеровской области семилетний ребенок умер в больнице после того, как съел купленный родителями арбуз. Предположительно, на фоне кишечной инфекции у мальчика произошли отек мозга и обезвоживание, он впал в кому. Спасти ребенка не удалось.