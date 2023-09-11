Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:19, 11 сентября 2023Россия

Россиянка съела арбуз и умерла

Mash: в Москве женщина умерла после употребления в пищу арбуза

Фото: Floh Keitgen / Unsplash

В Москве 48-летняя россиянка купила арбуз около станции метро «Спортивная», съела его и умерла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации авторов поста, рвота у женщины началась практически сразу после употребления первой порции. При этом она не стала вызывать скорую помощь.

На следующий день ей стало хуже, после чего ее мать обратилась за помощью к медикам. Однако прибывшие врачи не успели спасти пострадавшую.

Ранее в Кемеровской области семилетний ребенок умер в больнице после того, как съел купленный родителями арбуз. Предположительно, на фоне кишечной инфекции у мальчика произошли отек мозга и обезвоживание, он впал в кому. Спасти ребенка не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили перспективы Путина на президентских выборах в 2024 году

    В подмосковной школе у ученицы в руках загорелся смартфон

    Глава ВТБ призвал Центробанк «дать по рукам» спекулянтам

    В Кремле ответили на вопрос о врагах России

    Российским аграриям перестало хватать места для хранения картофеля

    В ЦБ захотели обсудить предложение о лимите на вывод рублей за рубеж

    Лукашенко похвалил Эрдогана

    Фото 45-летней Николь Шерзингер в купальнике высмеяли в сети

    В Кремле заявили о продолжении СВО для прекращения ударов по России

    В Госдуме назвали ущербным заявление украинских военных насчет Крымского моста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости