Появились подробности о прыгавшей по машинам в Шереметьево стюардессе

MSK1.RU: задержанная в Шереметьево стюардесса все еще находится в больнице

Задержанная в московском аэропорту Шереметьево стюардесса Майя все еще находится в больнице. Подробности о ее судьбе раскрыла сестра бортпроводницы в беседе с MSK1.RU.

Уточняется, что девушка в порядке. Врачи поставили ей диагнозы, однако они не раскрываются. «Морально она немного подавлена. К ней ездят ее родители», — добавила ее родственница.

При этом сама Майя пока не знает о том, что видеоролики с ее участием стали вирусными в соцсетях. Семья бережет стюардессу от очередных потрясений.

Инцидент в Шереметьево произошел днем 3 сентября. Бортпроводница без обуви бегала возле авиагавани и залезала на машины. Источник отметил, что девушка является сотрудницей одной из российских авиакомпаний. На опубликованных кадрах видно, как она смеется и хаотично двигается по улице.

В крови девушки не обнаружили никаких запрещенных веществ. Предполагается, что у нее случился нервный срыв из-за плохих новостей о муже, который находился на СВО.