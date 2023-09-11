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18:02, 11 сентября 2023Путешествия

Австрия запретила россиянке ввезти в страну личные вещи

В Австрии россиянке отказались выдавать посылку с одеждой, обувью и косметикой

Фото: Gabriel Crismariu / Unsplash

Таможня Австрии запретила россиянке ввезти в страну посылку с личными вещами. Об этом сообщает Telegram-канал «Эмигрицепс» со ссылкой на одну из подписчиц.

Путешественница по имени Наталия рассказала изданию, что месяц назад она отправила из России в Австрию посылку с личными вещами. Россиянка рассчитывала получить ее по приезде в эту страну Европы, куда она отправлялась на учебу.

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По словам Наталии, в коробке были одежда, обувь и косметика — все личное, не новое и без упаковок. Как отметила подписчица, в Австрии ей отказались выдавать посылку и отправили ее обратно, заявив, что там есть запрещенные товары «из некоего списка». В итоге за пересылку туда и обратно россиянке пришлось заплатить 16 тысяч рублей.

Ранее в Еврокомиссии разъяснили правила ввоза личных вещей в Евросоюз из России, отметив, что решение о конфискации принимают сами государства. В ЕК добавили, что их рекомендации не носят обязательного характера.

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    Марина Черняк
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