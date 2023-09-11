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13:20, 11 сентября 2023Экономика

Цены на Lada Largus взлетели

«РГ»: цены на последнюю Lada Largus составляют от 1,97 до 2,11 миллиона рублей

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Стоимость универсала Lada Largus из последней партии варьируется от 1,97 до 2,11 миллиона рублей, сообщает «Российская газета» («РГ») со ссылкой на опрошенных дилеров.

Отмечается, что к продавцам «АвтоВАЗа» начали поступать первые автомобили из ограниченной партии в 650 машин. Представитель одного из автосалонов заявил, что машины уже есть в наличии. По его словам, 1,97 миллиона рублей стоит пятиместный универсал в комплектации Comfort с 90-сильным двигателем и механической коробкой передач. Цена при этом может измениться.

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По словам двух других дилеров, машины в настоящее время находятся на складах. Они назвали цены на автомобили в два миллиона и 2,11 миллиона рублей соответственно. Стоимость этих машин выше, поскольку на них установлено дополнительное оборудование.

При этом опрошенные газетой менеджеры автосалонов отметили, что на каждого продавца пришлось небольшое количество Lada Largus, поэтому машины не будут представлены в шоу-румах. Ранее за автомобиль просили 1,3 миллиона рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил, что прекратит выпуск Lada Lagrus на площадке в Тольятти, выпустив 635 автомобилей модели Largus в августе. В дальнейшем концерн планирует перенести производство в Ижевск. К выпуску модели Largus на заводе пообещали вернуться во втором квартале 2024 года.

Решение перенести производство на предприятии объяснили желанием максимально загрузить предприятие в Тольятти, где будут производить Lada Iskra, Lada Aura и новый кроссовер на платформе Vesta.

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    Мария Черкасова
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