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17:13, 11 сентября 2023Путешествия

Трое иностранцев пробрались на космодром Байконур и попались

Baza: трех испанских туристов задержали при попытке пробраться на Байконур

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Трех иностранцев задержали на космодроме Байконур при попытке пробраться к космическому кораблю «Буран». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Трое туристов из Испании попались 10 сентября. По информации канала, 22-летние Матео Гарсия и Диего Алонсо, а также 25-летний Мартин Фандино хотели посмотреть на советский космический корабль. Он был построен в конце 1980-х, но так и не эксплуатировался.

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Правоохранители заметили нарушителей недалеко от площадки 112 «А», где расположены монтажно-заправочный комплекс и стоянка «Бурана». На туристов завели административное дело о нарушении пропускного режима охраняемого объекта. Испанцев отправили в помещение для задержанных на Байконуре.

Как выяснили журналисты, суд рассмотрит инцидент в понедельник, 11 сентября. Молодым людям грозит до пяти суток административного ареста.

Ранее немецкий турист залез в фонтан XVI века во Флоренции ради фото и повредил скульптуру. Ущерб составил около 5 тысяч евро (более 480 тысяч рублей).

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    Мария Борисова
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