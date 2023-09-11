Трое иностранцев пробрались на космодром Байконур и попались

Baza: трех испанских туристов задержали при попытке пробраться на Байконур

Трех иностранцев задержали на космодроме Байконур при попытке пробраться к космическому кораблю «Буран». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Трое туристов из Испании попались 10 сентября. По информации канала, 22-летние Матео Гарсия и Диего Алонсо, а также 25-летний Мартин Фандино хотели посмотреть на советский космический корабль. Он был построен в конце 1980-х, но так и не эксплуатировался.

Правоохранители заметили нарушителей недалеко от площадки 112 «А», где расположены монтажно-заправочный комплекс и стоянка «Бурана». На туристов завели административное дело о нарушении пропускного режима охраняемого объекта. Испанцев отправили в помещение для задержанных на Байконуре.

Как выяснили журналисты, суд рассмотрит инцидент в понедельник, 11 сентября. Молодым людям грозит до пяти суток административного ареста.

Ранее немецкий турист залез в фонтан XVI века во Флоренции ради фото и повредил скульптуру. Ущерб составил около 5 тысяч евро (более 480 тысяч рублей).