Премьер Армении Пашинян назвал беседу с Эрдоганом содержательной и полезной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал содержательной и полезной телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

«Есть ряд тонкостей. Важно, чтобы по ним, по оценкам подходов была постоянная коммуникация», — сказал политик.

По данным пресс-службы армянского правительства, Пашинян и Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили армяно-турецкие отношения и региональные вопросы.

Ранее бывший представитель Турции в НАТО Онур Оймен заявил, что шансы Армении на вступление в Североатлантический альянс крайне низки из-за возможного вето Анкары. Он подчеркнул, что Армении придется провести много изменений. «На мой взгляд, в нынешних глобальных и региональных условиях такая тема в повестку дня НАТО войти не может», — отметил Оймен.