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21:26, 8 сентября 2023Мир

В Турции оценили шансы Армении на вступление в НАТО

Турецкий дипломат Оймен: шансы Армении на вступление в НАТО крайне низки

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Бывший представитель Турции в НАТО Онур Оймен заявил, что шансы Армении на вступление в Североатлантический альянс крайне низки из-за возможного вето Анкары. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Армении потребуется провести много изменений. «На мой взгляд, в нынешних глобальных и региональных условиях такая тема в повестку дня НАТО войти не может», — сказал он.

Дипломат добавил, что для принятия нового члена в НАТО необходимо одобрение всех стран-членов альянса. «Позиция Турции по некоторым проблемам известна, поэтому считаю, что шансы принятия Еревана в альянс крайне низки, и не стоит даже предполагать, какие будут результаты возможного голосования», — подчеркнул он.

Ранее депутат парламента Армении Саргис Ханданян заявил, что вступление страны в НАТО технически невозможно, но страна открыта для сотрудничества с другими странами в сфере безопасности и обороны. Он также выступил с критикой в адрес Организации Договора о коллективной безопасности, которая, по его словам, «покинула Армению».

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    Марина Совина
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