Россиянин описал гостиницу в Таджикистане фразой «как после бомбежки»

«Лента.ру»: россиянин остановился лишь в третьем отеле Душанбе из-за условий

Переехавший во Вьетнам россиянин по имени Максим рассказал о своем непростом путешествии, в ходе которого ему пришлось побывать в Таджикистане и Узбекистане. В интервью для «Ленты.ру» он описал гостиницу в Душанбе фразой «как после бомбежки» и добавил, что смог остановиться лишь в третьем месте размещения из-за неприемлемых условий.

Максим рассказал, что по прилете в столицу Таджикистана он с трудом нашел человека, который согласился по разумной цене отвезти его в какой-нибудь отель. Однако условия в гостинице категорически не устроили россиянина.

Первая гостиница, в которую мы приехали, выглядела, как после бомбежки. Там не было ничего, а интернета — в особенности Максим Путешествовавший проездом через Таджикистан россиянин

После этого Максим попросил отвезти его в хостел, но местный житель не понял, что имеется в виду. Россиянин объяснил, что это что-то вроде гостевого дома. Мужчина отвез их в новое место, но и оно не понравилось Максиму.

Он вроде бы понял, но привез нас просто в кишлак какой-то. Было темно, ничего не видно. Кричим ему: «Разворачивайся». Он в ответ отнекивается и говорит, что гостевой дом близко. Мы уже думали, что он нас сейчас зарежет, но он, слава богу, отвез нас в другую гостиницу Максим Путешествовавший проездом через Таджикистан россиянин

В итоге, когда они приехали в другую гостиницу, россиянин все же решил не искать альтернатив дальше и переночевать там. По его словам, отель тоже выглядел так, будто его «бомбили», «причем еще во Вторую мировую». Тем не менее интернет там был и стоил 700 рублей за ночь.

С утра мужчина, подвозивший Максима до гостиницы, отвез его в аэропорт, где оказалось, что рейс из Душанбе в Ташкент отменили. Тогда россиянин решил добираться туда на автомобиле, 13 часов ехал по Таджикистану, заехал в Самарканд и в итоге все же добрался до Ташкента, откуда улетел в Нячанг.

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