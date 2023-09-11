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19:02, 11 сентября 2023Бывший СССР

Новый посол Великобритании начал работу на Украине

Британский посол Гаррис начал работу на Украине

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Новый посол Великобритании Мартин Гаррис начал работу на Украине, сообщило посольство Соединенного Королевства в республике в Twitter.

Отмечается, что Гаррис вручил копии верительных грамот заместителю иностранных дел Украины Евгению Перебийнису.

54-летний дипломат сменил в должности Мелинду Симмонс, которая завершила четырехлетнюю дипломатическую миссию в сентябре, уточняет издание «Страна.ua». Ранее он уже работал в Киеве: в 2003-2008 годах занимал должность заместителя посла и генерального консула страны.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Сунак пообещал, что Лондон поддержит усилия стран G20 по «преодолению российской зерновой блокады».

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    Варвара Кошечкина
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