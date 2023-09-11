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18:06, 11 сентября 2023Россия

В Госдуме поддержали перевод родивших студенток на бюджет

Депутат Харченко поддержала перевод родивших студенток на бюджет

Фото: Ömürden Cengiz / Unsplash

С 1 сентября все регионы могут вслед за Курганской областью переводить на бюджет студенток колледжей, которые родили во время обучения. Законодательных ограничений для этого нет. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

Ранее в правительстве Курганской области в рамках борьбы с абортами решили переводить на бюджет студенток колледжей, которые родили во время обучения, сообщило URA.RU.

«Отличная инициатива. Наша общая задача — повысить мотивацию девушек рожать детей и вести здоровый образ жизни. Считаю, что коллеги из правительства Курганской области двигаются в правильном направлении. Задача повышения рождаемости остро стоит в большинстве регионов России. Надеюсь, что возможность перевода на бюджет остановит юных девушек от необдуманных решений по прекращению беременности», — высказалась Харченко.

Она отметила, что с 1 сентября 2023 года все регионы могут вводить такие меры поддержки для студенток колледжей и техникумов. Законодательных ограничений для этого нет. «Курганская область просто использует грамотно возможности федерального законодательства», — добавила депутат.

По ее словам, порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное определен приказом Минобрнауки №443 от 6 июня 2013 года. Согласно документу, переход осуществляется при наличии свободных мест, поэтому эта программа не нарушает права тех, кто поступил на бюджет, сказала собеседница «Ленты.ру».

«И еще — молодая мама для перевода на бюджет должна учиться на "хорошо" и "отлично". Так что качество подготовки кадров тоже не пострадает», — подчеркнула парламентарий.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков подготовил законопроект, согласно которому предлагается переводить студенток в декрете на бюджет. Документ был направлен на заключение в правительство.

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