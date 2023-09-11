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01:34, 11 сентября 2023Мир

Россия заявила о приближении нового кризиса на Корейском полуострове

МИД РФ: на Корейском полуострове ожидается новый кризис

Динамика событий на Корейском полуострове в последнее время свидетельствует о приближении нового кризиса в данном регионе. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

Он уточнил, что отчетливым признаком такого кризиса является эскалация военно-политической напряженности, а также нарастание воинственной риторики между ключевыми противоборствующими сторонами.

Северная Корея регулярно обвиняет США и Южную Корею в эскалации ситуации на Корейском полуострове. В частности, в докладе Института американских исследований при МИД КНДР утверждалось, что агрессивные действия США, в том числе проведение учений с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерной войне.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну провести военно-морские учения двух стран с участием КНР. В случае их проведения они станут первыми крупномасштабными учениями для КНДР со времен Корейской войны 1950-1953 годов.

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    Марина Совина
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