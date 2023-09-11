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14:40, 11 сентября 2023Экономика

России пообещали бюджет без серьезных дефицитов

Министр экономики заявил об уверенности в росте российской экономики в 2024 году

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Без дефицита российского бюджета обойтись не удастся, однако в целом его конструкция «выглядит вполне устойчивой», приводит «Интерфакс» слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

«У всех были ожидания больших дефицитов бюджета в 2024-2025 годах. Сейчас сборка бюджета входит в финальную стадию. По большому счету, никаких серьезных дефицитов мы не видим. В экономике ситуация развивается неплохо», — сказал министр.

Глава ведомства пообещал, что в 2024 году рост экономики продолжится в темпе, который он назвал хорошим. По мнению Решетникова, дальнейшее развитие связано с вопросом структуры инвестиций и перезапуска инвестиционного цикла. Вслед за российским премьером Михаилом Мишустиным он заявил о существенном росте ненефтегазовых доходов бюджета.

Согласно оценке главы Минфина Антона Силуанова, дефицит федерального бюджета будет постепенно снижаться с выходом в 2025 году на параметры бюджетного правила. Министр подчеркнул, что в настоящее время прослеживается устойчивый тренд на улучшение бюджетной ситуации.

Ранее глава российского правительства призвал избегать излишнего оптимизма при формировании бюджета. Он уточнил, что профицит федерального бюджета в августе составил 230 миллиардов рублей, а по итогам 2023 года его дефицит может уложиться в установленный плановый показатель в два процента ВВП.

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    Дмитрий Воронин
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