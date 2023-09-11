Цены на дизельное топливо в России обновили очередной максимум

Биржевые цены на дизельное топливо в России превысили 71 тысячу рублей за тонну

Цены на дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновили очередной максимум и превысили отметку в 71 тысячу рублей за тонну. Это следует из данных, опубликованных на сайте торговой площадки.

Стоимость топлива по территориальному индексу Европейской части России ближе к 14:50 по московскому времени достигла уровня в 71 047 рублей. С начала утренней сессии прирост составил 1,39 процента. При этом заметное увеличение котировок на дизель происходит уже почти полтора месяца. Только за август 2023 года его цена выросла на внутреннем рынке на 18,5 процента.

В ходе торгов 11 сентября подорожал и бензин марки АИ-92. Стоимость тонны этого вида топлива с начала утренней сессии увеличилась на 0,39 процента и достигла уровня в 67 602 рублей. В то же время бензин премиальной марки АИ-95 за этот период времени, напротив, подешевел до 76 395 рублей за тонну, что оказалось на 0,52 процента меньше значения, установленного накануне.

Увеличение биржевых цен на бензин и дизельное топливо происходит продолжительное время. На этот процесс повлияло в том числе вступление в силу нового правила начисления компенсаций по демпферному механизму, считают эксперты. С 1 сентября установленный размер госсубсидий, которые должны были получить нефтяные компании за продажу топлива на внутреннем рынке, сократился вдвое. В Минфине объяснили эту меру необходимостью сокращать дефицит федерального бюджета.