В Европе ухудшили прогноз экономического роста

Еврокомиссия понизила прогноз по росту ВВП в ЕС на 2023 и 2024 годы

Европейская комиссия (ЕК) в летнем экономическом прогнозе ухудшила оценку роста ВВП Евросоюза на 2023 год до 0,8 процента. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте ЕК.

Предыдущий прогноз ЕК на этот год составлял 1 процент. Ожидания по экономическому росту ЕС в 2024 году также были снижены — с 1,7 до 1,4 процента. Экономика ЕС продолжает расти, хотя и меньшими темпами, отмечается в документе.

При этом ожидаемый уровень инфляции в Евросоюзе на 2023 год был понижен с 6,7 до 6,5 процента, но немного повышен на 2024 год — с 3,1 до 3,2 процента, отмечается в пресс-релизе. В еврозоне Еврокомиссия прогнозирует инфляцию на уровне 5,6 процента в 2023 году (5,8 в весеннем прогнозе) и 2,9 процента в 2024 году (2,8 процента ранее). На смягчение прогноза по инфляции оказало влияние снижение цен на энергоносители и умеренный рост цен на продовольственные и промышленные товары, объясняется в документе.

В прогнозе также отмечается, что цены на энергоносители во второй половине 2023 года продолжат падать, хотя и не такими быстрыми темпами. «В 2024 году они вновь немного вырастут под влиянием роста цен на нефть», — считают в Еврокомиссии. ЕК также заявила о сильном рынке труда в ЕС, где наблюдается «рекордно низкий уровень безработицы, продолжающееся расширение занятости и рост заработной платы».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономический рост в стране закрепился, на что указывают показатели страны. Глава кабмина отметил, что рост экономики наметился с третьего квартала 2023 года. При этом, по оценке Минэкономразвития, ВВП страны в июле в годовом выражении превысил уровень 2022 года на 5 процентов, а уровень двухлетней давности — почти на 1 процент.