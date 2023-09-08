Власти оценили рост российской экономики

Премьер-министр России Мишустин: рост ВВП за семь месяцев превысил два процента

Экономический рост в России закрепился, на что указывают показатели ВВП страны. Об этом на совещании о проекте федерального бюджета на три года заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Глава кабмина отметил, что рост экономики наметился с третьего квартала 2023 года. При этом, по оценке Минэкономразвития, ВВП страны в июле в годовом выражении превысил уровень 2022 года на пять процентов, а уровень двухлетней давности — почти на один процент. «В целом за семь месяцев 2023 года этот показатель увеличился более чем на два процента», — оценил Мишустин.

Опрошенные Центробанком России аналитики улучшили прогноз по росту ВВП России на 2023 год с 1,5 до 2,2 процента, что позволит экономике страны превысить докризисный уровень уже в текущем году, говорится в сентябрьских материалах регулятора. При этом эксперты ожидают ускорения инфляции в стране в декабре 2023 года до 6,3 процента, в 2024 году — 4,5 процента вместо прогнозируемых ранее 4,3 процента.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская экономика вошла в число сильнейших экономик мира. «Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали — да и до сих пор порой звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных, — Россия по итогам 2022 года (...) вошла в пятерку крупнейших экономик мира», — отметил глава государства.