Опрошенные ЦБ аналитики спрогнозировали рост инфляции

Опрос ЦБ: рост ВВП в России в 2023 году составит 2,2 процента

Опрошенные Центробанком России аналитики ожидают ускорение инфляции в стране в декабре 2023 года до 6,3 процента. Об этом сообщается в макроэкономическом опросе на сайте регулятора.

В июле этот показатель по итогам текущего года прогнозировался на уровне 5,7 процента. Ожидания на 2024 год также были повышены, с 4,3 до 4,5 процента. По мнению аналитиков, инфляция вернется к целевому показателю 4 процента в 2025 году.

При этом эксперты, опрошенные ЦБ, улучшили прогноз по росту ВВП России на 2023 года с 1,5 до 2,2 процента, что позволит экономике страны превысить докризисный уровень уже в текущем году, говорится в материалах. Ожидания на 2024-2026 годы также были улучшены, до 1,5 процента.

Аналитики считают, что средняя ключевая ставка ЦБ в текущем году будет на уровне 9,3 процента, повысившись в следующем до 10 процентов. Снижение показателя ожидается в 2025 году до 7,7 процента и до 6,5 процента в 2026 году. Среднегодовой курс доллара на 2023 году прогнозируется на уровне 85,5 рубля (81,8 рубля в предыдущем опросе), в 2024 — 89,9 рубля. В 2025-2026 годах курс, по мнению экспертов, продолжит рост — до 90,8 и 92 рублей соответственно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что положение дел в российской экономике наталкивает на позитивные мысли, а плохие прогнозы не оправдываются. «Все идет гораздо лучше, чем могло бы идти», — объяснил представитель Кремля.