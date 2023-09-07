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13:35, 7 сентября 2023Экономика

В Кремле описали состояние экономики словами «гораздо лучше, чем могло бы идти»

Песков описал состояние российской экономики словами «лучше, чем могло бы идти»

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

Положение дел в российской экономике наталкивает на позитивные мысли, плохие прогнозы не оправдываются. Таким образом на вопрос журналистов о ситуации в этой сфере ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Все идет гораздо лучше, чем могло бы идти», — объяснил представитель Кремля.

Состояние экономики заинтересовало представителей СМИ на фоне сразу нескольких негативных факторов, проявившихся в последнее время. Речь идет о новом ослаблении курса рубля, который по состоянию на 7 сентября доходил до уровня 98,5 рубля за доллар, и проблемах с бензином и дизельным топливом, о дефиците которого сообщают десятки регионов, а также сельхозпроизводители.

Кроме того, Центробанк сообщил об усилении проинфляционных факторов и ожидании роста цен по итогам года ближе к верхней границе диапазона (5-6,5 процента). Для сдерживания инфляции в регуляторе не исключают, что могут пойти на новое повышение ключевой ставки.

Также департамент исследований и прогнозирования ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды» предположил, что экономика превысила свой потенциальный уровень, поэтому в дальнейшем она будет расти умеренными темпами.

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    Платон Щукин
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