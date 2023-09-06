В Центробанке сообщили о росте российской экономики

В Центробанке сообщили, что экономика РФ превысила свой потенциальный уровень

Экономика России превысила свой потенциальный уровень, ее рост в дальнейшем будет идти более умеренными темпами, чем в период восстановления. Об этом сообщает департамент исследований и прогнозирования Центробанка (ЦБ) в бюллетене «О чем говорят тренды».

Согласно данным аналитиков, признаки замедления, которые по опросным данным наблюдались в июне и июле, сменились новым раундом подъема в августе.

Аналитики отмечают, что в июле — августе экономика продолжила расти сравнительно быстрыми темпами. Продолжается увеличение производства в отраслях, поддерживаемых государственным спросом, а также отраслях, производящие потребительские товары и услуги. Дальнейшее активное расширение розничного кредитования на фоне улучшения потребительских настроений и роста трудовых доходов дополнительно разогревает внутренний спрос.

Кроме того, существенно усилился рост устойчивых составляющих ценовой динамики и потребительских цен в целом. Этому способствуют значительные ресурсные ограничения со стороны рынка труда, производственных мощностей и технологий. Важными проинфляционными факторами выступают усиление эффекта переноса от ослабления рубля и возросшие инфляционные ожидания, заключили в Центробанке.

Ранее заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин сообщил, что к началу сентября инфляция в России приблизилась к верхней границе прогноза Центробанка на 2023 год в 5-6,5 процента. В настоящее время проинфляционные риски остаются значительными.

ЦБ ухудшил свой прогноз по инфляции в России на этот год в конце июля. Тогда аналитики регулятора подняли нижнюю планку ожидаемого роста потребительских цен в стране с прежних 4,5 процента до 5 процентов. При этом верхний предел ЦБ оставил на уровне 6,5 процента. К целевому значению в 4 процента инфляция, согласно обновленной оценке, сможет вернуться не раньше 2024 года.