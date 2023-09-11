Российский спецназ получит наземный дрон «Ежик» для применения в зоне СВО

Предназначенную для разведки роботизированную платформу «Ежик» отправят для применения российским спецназом в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом исполнительный директор конструкторского бюро (КБ) «Спектр» Андрей Братеньков сообщил ТАСС.

«"Ежик" будет отправлен для применения в зоне СВО на следующей неделе. Пока речь идет об одном экземпляре наземного дрона, поскольку наше конструкторское бюро осуществляет все разработки за счет собственных средств и скромных пожертвований. Ребята-спецназовцы профинансировали модернизацию "Ежика", и дрон поедет работать вместе с ними», — сказал он.

Дальность работы колесной платформы составляет до 5 километров. Дрон может нести до 5 килограммов полезной нагрузки. В задачи аппарата входит провоцирование огневых точек противника. По словам Братенькова, в первую очередь конструкторов попросили оснастить аппарат дальней связью, которая позволит аппарату преодолевать большие расстояния в городе и на бездорожье. Он отметил, что дрон получил видеокамеры с возможностью кругового обзора и яркое освещение.

В будущем дрон планируют модернизировать, оснастив его небольшой реактивной системой залпового огня с перспективным боеприпасом. Исполнительный директор КБ "Спектр" отметил, что сейчас снаряд начинают применять на разработанных предприятием FPV-дронах.

В марте Братеньков рассказал о разработке платформы «Ежик». Он отметил, что аппарат сможет доставить боеприпас под днище бронетехники противника.