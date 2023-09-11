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01:38, 11 сентября 2023Мир

В США заявили о возможном начале полетов ВСУ на F-16 уже зимой

WSJ заявила о возможном начале полетов ВСУ на истребителях F-16 ближайшей зимой

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать использовать истребители F-16 для боевых вылетов уже в ближайшую зиму. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Киевские военные лидеры заявляют, что украинские пилоты могут участвовать в боевых действиях на F-16 уже этой зимой, что является более оптимистичным сроком, чем предыдущие оценки», — говорится в статье. По мнению автора материала, решение администрации президента США Джо Байдена передать ВСУ данные самолеты может изменить ход конфликта на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киеву нужно 160 американских самолетов F-16 для того, чтобы лишить Россию доминирования в небе. По его словам, на сегодняшний день у страны есть договоренности о будущей поставке 50-60 таких истребителей.

В то же время экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что стремление Украины получить от Запада истребители F-16 приведет к потере украинских пилотов.

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    Марина Совина
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