В Челябинской области пройдет фестиваль «Благовест»

Три десятка звонарей выступят на фестивале «Благовест» в Челябинской области

В Челябинской области состоится IХ Всероссийский фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры.

Мероприятие пройдет 23–24 сентября. Отмечается, что на фестивале выступят три десятка звонарей.

«Организаторы приглашают известных звонарей России для того, чтобы уральские звонари могли познакомиться с техниками колокольных звонов других регионов, узнали секреты мастерства, обменялись опытом, обсудили актуальные вопросы», — заявили представители ведомства.

Ранее в августе стало известно, что в Челябинске состоялся фестиваль любителей книг «Челябинск читающий». Подготовленное местными библиотекарями мероприятие пройдет уже седьмой раз.