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20:14, 11 сентября 2023Моя страна

В Челябинской области пройдет фестиваль «Благовест»

Три десятка звонарей выступят на фестивале «Благовест» в Челябинской области

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Челябинской области состоится IХ Всероссийский фестиваль колокольных звонов «Уфалейский благовест». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры.

Мероприятие пройдет 23–24 сентября. Отмечается, что на фестивале выступят три десятка звонарей.

«Организаторы приглашают известных звонарей России для того, чтобы уральские звонари могли познакомиться с техниками колокольных звонов других регионов, узнали секреты мастерства, обменялись опытом, обсудили актуальные вопросы», — заявили представители ведомства.

Ранее в августе стало известно, что в Челябинске состоялся фестиваль любителей книг «Челябинск читающий». Подготовленное местными библиотекарями мероприятие пройдет уже седьмой раз.

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    Фариза Бацазова
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