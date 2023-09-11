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09:07, 11 сентября 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс. Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 38 рейсов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В трех московских аэропортах в понедельник, 11 сентября, произошла отмена и задержка 38 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Как стало известно, в Домодедово задержали 21 рейс, шесть — отменили. Во Внуково, в свою очередь, перенесли пять авиарейсов, шесть — отменили. В Шереметьево задержали пять рейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не раскрывается.

Ранее в сентябре два самолета авиакомпании Air Canada столкнулись в аэропорту Ванкувера в Канаде. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирскими лайнерами Airbus A319 и Bombardier Dash 8 Q400. Первое воздушное судно выезжало из ворот терминала внутренних авиалиний и задело крыло второго.

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    Фариза Бацазова
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