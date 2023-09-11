В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов
В трех московских аэропортах в понедельник, 11 сентября, произошла отмена и задержка 38 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Как стало известно, в Домодедово задержали 21 рейс, шесть — отменили. Во Внуково, в свою очередь, перенесли пять авиарейсов, шесть — отменили. В Шереметьево задержали пять рейсов.
Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не раскрывается.
Ранее в сентябре два самолета авиакомпании Air Canada столкнулись в аэропорту Ванкувера в Канаде. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирскими лайнерами Airbus A319 и Bombardier Dash 8 Q400. Первое воздушное судно выезжало из ворот терминала внутренних авиалиний и задело крыло второго.