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18:41, 11 сентября 2023Мир

МИД Германии назвал общую сумму помощи Украине с начала СВО

Глава МИД ФРГ Бербок: Берлин предоставил Киеву помощь в 22 миллиарда евро

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Берлин предоставил Киеву помощь в размере 22 миллиардов евро с начала российской специальной военной операции (СВО). С таким заявлением выступила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в рамках своего визита в Киев, передает РИА Новости.

«Мы поддерживаем Украину. 22 миллиарда евро, которые предоставила Германия, выводят ее на второе место. Это и военная, и гуманитарная помощь», — отметила дипломат.

Ранее Анналена Бербок анонсировала новый пакет военной помощи Киеву объемом в 20 миллионов евро. Также она добавила, что Берлину и Киеву необходимо прояснить все вопросы, связанные с поставкой Украине ракет Taurus.

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    Максим Габриелян
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