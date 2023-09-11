Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:28, 11 сентября 2023Ценности

Раскрыт предотвращающий старение неожиданный продукт

Фото: Eva Wilcock / Unsplash

Блогерша Брианна Буп ракрыла неожиданный продукт, который предотвращает старение. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом somushluv рассказала, что регулярно употребляет один натуральный ингредиент, который положительно влияет на кожу. По ее словам, гриб чага содержит большое количество антиоксидантов, которые предупреждают повреждение клеток и замедляют внешние изменения.

«В ягодах асаи тоже очень много антиоксидантов. Но в грибе чага их в 1000 раз больше. На самом деле, в грибах чага содержится таких веществ больше, чем в любом другом продукте на планете», — заявила она, отметив, что упомянутый продукт можно приготовить в качестве чая.

Материалы по теме:
Польза и вред чайного гриба. Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
Польза и вред чайного гриба.Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
14 августа 2022
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022

Пользователи сети оценили рекомендацию юзерши в комментариях под постом. «Я пью смесь мумие из саянской чаги. Самая лучшая», «Мне нравится эта рекомендация, спасибо», «Я хочу попробовать. Обычно я пью просто гранатовый сок», «Я добавляю в кофе порошкообразную чагу», — написали они.

Ранее в сентябре стилистка Ольга Скорокосова назвала россиянкам визуально омолаживающую одежду. В первую очередь специалистка призвала исключить из гардероба платья и юбки длины мини. Кроме того, специалистка посоветовала избегать облегающих моделей и ярких декоративных деталей.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Маск ответил на обвинения в госизмене за отказ включать Starlink близ Крыма

    Вышел уникальный российский сериал

    Трое иностранцев пробрались на космодром Байконур и попались

    Происхождение дымки в Москве объяснили

    Большинство украинцев признали ответственность Зеленского за коррупцию в стране

    Российская стилистка назвала главные тренды в одежде на осень

    В МИД России прокомментировали угрозу Зеленского Евросоюзу

    11-летняя девочка устроила вечеринку и разгромила родительскую квартиру в Москве

    Электронные сигареты нарушили работу иммунной системы

    Застрявший в стиральной машине ребенок попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости