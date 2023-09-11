Раскрыт предотвращающий старение неожиданный продукт

Блогерша Брианна Буп ракрыла неожиданный продукт, который предотвращает старение. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом somushluv рассказала, что регулярно употребляет один натуральный ингредиент, который положительно влияет на кожу. По ее словам, гриб чага содержит большое количество антиоксидантов, которые предупреждают повреждение клеток и замедляют внешние изменения.

«В ягодах асаи тоже очень много антиоксидантов. Но в грибе чага их в 1000 раз больше. На самом деле, в грибах чага содержится таких веществ больше, чем в любом другом продукте на планете», — заявила она, отметив, что упомянутый продукт можно приготовить в качестве чая.

Пользователи сети оценили рекомендацию юзерши в комментариях под постом. «Я пью смесь мумие из саянской чаги. Самая лучшая», «Мне нравится эта рекомендация, спасибо», «Я хочу попробовать. Обычно я пью просто гранатовый сок», «Я добавляю в кофе порошкообразную чагу», — написали они.

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