Экс-депутат Рады Кива: у Зеленского и его семьи есть гражданство Великобритании

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского и его семьи, а также у руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова есть гражданство Великобритании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Зеленский с женой и детьми, глава офиса Зеленского [Андрей] Ермак, начальник контрразведки [Александр] Поклад, экс-министр МО [Алексей] Резников, глава ГУР Буданов получили в разное время британское гражданство», — утверждает Кива.

Он также заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный и глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия являются гражданами США.

Ранее Кива призвал украинский народ восстать против действующей власти и «снести преступный марионеточный прозападный режим Зеленского».