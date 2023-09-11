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17:46, 11 сентября 2023Бывший СССР

Экс-депутат заявил о британском гражданстве Зеленского и Буданова

Экс-депутат Рады Кива: у Зеленского и его семьи есть гражданство Великобритании

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского и его семьи, а также у руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова есть гражданство Великобритании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Зеленский с женой и детьми, глава офиса Зеленского [Андрей] Ермак, начальник контрразведки [Александр] Поклад, экс-министр МО [Алексей] Резников, глава ГУР Буданов получили в разное время британское гражданство», — утверждает Кива.

Он также заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный и глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия являются гражданами США.

Ранее Кива призвал украинский народ восстать против действующей власти и «снести преступный марионеточный прозападный режим Зеленского».

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    Алевтина Запольская
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