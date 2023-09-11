Эштон Катчер и Мила Кунис извинились за поддержку осужденного коллеги по сериалу

Актеры Катчер и Кунис извинились за письма в защиту коллеги Дэнни Мастерсона

Американские актеры Эштон Катчер и Мила Кунис извинились за письма в защиту коллеги Дэнни Мастерсона, осужденного за два изнасилования. Об этом пишет Variety со ссылкой на соответствующую публикацию артистов в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что Катчер и Кунис стали одними из около 50 человек, которые написали письма судье по делу своего партнера по сериалу «Шоу 70-х» (That '70s Show, также известном как «Ох уж эти 70-е»), чтобы поддержать его перед вынесением приговора. Звездная пара называла Мастерсона «исключительным человеком» и «образцом для подражания».

«Мы осознаем боль, которую причинили письма в поддержку Дэнни Мастерсона», — заявили Катчер и Кунис. Извинения актерской четы раскритиковала одна из пострадавших от рук Мастерсона, назвав их публикацию «невероятно оскорбительной и обидной».

Ранее стало известно, что Дэнни Мастерсона приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилования двух женщин, которые он совершил 20 лет назад. Отмечается, что актер получил максимально возможное наказание — ему назначили два 15-летних срока по каждому обвинению.