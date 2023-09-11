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18:00, 11 сентября 2023Россия

Путин сделал замечание российскому губернатору из-за конфиденциальной информации

Путин попросил губернатора Кожемяко не секретить планы развития Приморского края

Фото: Russian Presidential Press Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин попросил губернатора Приморского края Олега Кожемяко не секретить планы развития региона. Замечание главе субъекта было сделано на совещании по развитию дальневосточных городов, запись которого опубликована на сайте Кремля.

На встрече Кожемяко выступил с докладом о приоритетах развития региона, письменная версия которого была передана и президенту. Путин обратил внимание, что на каждой странице материалов стоит пометка «строго конфиденциально». «Что здесь конфиденциального?» — поинтересовался глава государства у Кожемяко.

Президент отметил, что подобные доклады должны обсуждаться публично. «Не надо секретить то, что не представляет из себя никакой государственной тайны», — подчеркнул он.

Ранее Путин сделал замечание гендиректору АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Роберта Уразова, после фразы о «других лучших странах» на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. «Надеюсь, что вы оговорились просто. Но, правда, нам есть над чем работать», — сказал президент.

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    Константин Лысяков
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