Песков заявил, что не стал бы ждать изменений курса США в случае избрания Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» заявил, что не стал бы ждать изменения внешнеполитического курса США в случае избрания главой государства Дональда Трампа.

По его словам, существенных изменений во внешнем курсе Вашингтона никогда не было и быть не может, он всегда сохранял константы своей внешней политики.

«Константы хорошо известны, эти самые константы, которые так сейчас на своей шкуре чувствуют ведомые Вашингтоном европейцы. Поэтому возлагать какие-то надежды на выборы в Америке я бы не стал», — оценил он.

При этом Песков допустил определенные «нюансировки», однако Москва не видит предпосылок готовности к изменениям со стороны Вашингтона.

Ранее экс-президента США Дональда Трампа решили отстранить от предстоящих выборов главы государства в соответствии с 14-й поправкой Конституции, которая лишает «повстанцев» права занимать государственные должности.