Звезда сериала «Кухня» поехала в Аргентину для покупки квартиры

Актриса Ольга Кузьмина поехала с мужем в Аргентину для покупки квартиры

Российская актриса сериала «Кухня», которая также озвучивала Чебурашку в одноименном фильме, Ольга Кузьмина вместе с мужем Евгением Апанасевичем отправилась в Аргентину — целью поездки стала покупка квартиры. Об этом звезда рассказала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

За один день супруги просмотрели три варианта жилья. Некоторые квартиры им понравились. В качестве плюсов семейная пара отмечала привлекательный дизайн недвижимости, а также наличие зоны барбекю. В то же время им не понравился вид из окна, неприятный запах и наличие общей прачечной.

«Это должна быть квартира либо со свежим современным ремонтом, либо "квартира аргентинской бабушки" — что-то аутентичное и колоритное», — поделилась актриса.

Ранее известная актриса Екатерина Климова показала свою роскошную квартиру с двумя этажами. В квартире звезды есть просторная кухня, смежная со столовой. Напротив находится спальня актрисы, в которой имеются балетный станок напротив кровати и небольшое помещение, используемое в качестве офиса. Рядом располагается отдельная гардеробная комната со шкафом во всю стену и массажным креслом.