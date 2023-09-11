Кулеба заявил о готовности Украины сделать все ради ракет Taurus

Кулеба: Украина готова сделать все ради скорейшего получения ракет Taurus

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок поставку ракет дальнего радиуса действия Taurus и заявил, что Киев готов сделать все ради их скорейшего получения. Заявление министра опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Сегодня мы лучше понимаем особенности процесса принятия окончательного решения правительством Германии. Со своей стороны, Украина готова сделать все необходимое, чтобы его ускорить», — заявил министр.

Кроме того, Кулеба сообщил, что Украина и Германия проведут очередной раунд консультаций на уровне заместителей министров, где будет обсуждаться весь спектр тем двусторонней повестки дня.

Ранее Бербок анонсировала новый пакет военной помощи от Германии объемом в 20 миллионов евро. Она добавила, что Берлину и Киеву необходимо прояснить все вопросы, связанные с поставкой Украине ракет Taurus.