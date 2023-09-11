«Ростелеком» прокомментировал сообщение об утечке данных

«Ростелеком» опроверг сообщение об утечке данных клиентов компании

«Ростелеком» заверил, что несанкционированного доступа к базам данных и в IТ-системы компании не было зафиксировано. Таким образом компания опровергла сообщение об утечке данных клиентов, ранее появившееся в сети. Комментарий приводит ТАСС.

В «Ростелекоме» уточнили, что ранее проукраинская хакерская группировка Hdr0 сообщила о получении доступа к клиентской базе компании. «Информируем, что несанкционированного доступа к базам данных и в IТ-системы "Ростелекома" не зафиксировано», — заявили агентству в компании.

Там добавили, что указанный хакерской группировкой сайт, якобы принадлежащий «Ростелекому», в действительности не является официальным интернет-порталом компании и не связан с ее инфраструктурой. Также отмечается, что выложенная злоумышленниками база, согласно предварительному анализу, не содержит чувствительных личных данных, большая часть полей в ней не заполнена или заполнена некорректно.

Сообщение о якобы утечке данных у «Ростелекома» было опубликовано в пятницу, 8 сентября, в Telegram-канале «Hdr0». «Сегодня Hdr0 залетела на огонек к "Ростелекому" и отжала клиентскую базу», — говорилось в публикации.

Ранее «Ростелеком» прокомментировал жалобы пользователей на сбой. Компания пояснила, что доступ к зарубежным сайтам может быть временно затруднен из-за неполадок в работе европейской площадки обмена трафиком.