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14:46, 11 сентября 2023Интернет и СМИ

«Ростелеком» прокомментировал сообщение об утечке данных

«Ростелеком» опроверг сообщение об утечке данных клиентов компании

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Ростелеком» заверил, что несанкционированного доступа к базам данных и в IТ-системы компании не было зафиксировано. Таким образом компания опровергла сообщение об утечке данных клиентов, ранее появившееся в сети. Комментарий приводит ТАСС.

В «Ростелекоме» уточнили, что ранее проукраинская хакерская группировка Hdr0 сообщила о получении доступа к клиентской базе компании. «Информируем, что несанкционированного доступа к базам данных и в IТ-системы "Ростелекома" не зафиксировано», — заявили агентству в компании.

Там добавили, что указанный хакерской группировкой сайт, якобы принадлежащий «Ростелекому», в действительности не является официальным интернет-порталом компании и не связан с ее инфраструктурой. Также отмечается, что выложенная злоумышленниками база, согласно предварительному анализу, не содержит чувствительных личных данных, большая часть полей в ней не заполнена или заполнена некорректно.

Сообщение о якобы утечке данных у «Ростелекома» было опубликовано в пятницу, 8 сентября, в Telegram-канале «Hdr0». «Сегодня Hdr0 залетела на огонек к "Ростелекому" и отжала клиентскую базу», — говорилось в публикации.

Ранее «Ростелеком» прокомментировал жалобы пользователей на сбой. Компания пояснила, что доступ к зарубежным сайтам может быть временно затруднен из-за неполадок в работе европейской площадки обмена трафиком.

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    Олег Давыдов
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