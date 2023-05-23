«Ростелеком» прокомментировал сообщения о сбое

«Ростелеком»: доступ к сайтам может быть затруднен из-за сбоев у европейской площадки

«Ростелеком» в ответ на сообщения пользователей о сбое заявил, что доступ к зарубежным сайтам может быть временно затруднен из-за неполадок в работе европейской площадки обмена трафиком. Комментарий компании приводит РИА Новости.

«Отмечаются технические проблемы на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из-за этого может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежным интернет-ресурсам. Подключены резервные международные каналы связи», — объяснили в компании. Там также заверили, что сети «Ростелекома» в России работают в штатном режиме.

Согласно сервису Downradar, отслеживающему неполадки в работе интернет-ресурсов, пользователи начали массово сообщать о сбое у «Ростелекома» ночью и утром во вторник, 23 мая. Большая часть жалоб поступила из Москвы, Новосибирской области, Санкт-Петербурга и Хабаровского края.

О сбое пользователи «Ростелекома» также заявили в комментариях в группе компании во «ВКонтакте». «Ничего не работает, кроме российских ресурсов», «С часа ночи примерно упал зарубежный интернет», «В WhatsApp не грузит фото и видео, не заходит на некоторые сайты», — пожаловались они.

Ранее суд в Санкт-Петербурге оштрафовал «Ростелеком» на 60 тысяч рублей за утечку данных. Поводом послужил инцидент, произошедший в июне 2022 года.