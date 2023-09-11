RT: Запад неохотно восхищается действиями России на Украине

Западные эксперты ошибочно рассчитывали, что Россия проиграет в военном или экономическом аспекте. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) написал журналист RT Чей Боуз.

По мнению Боуза, прокси-война Запада на Украине неумолимо приближается к полному провалу, стоящие за этим фиаско неоконсерваторы сталкиваются с сокращением возможностей отступления. «Первоначальная уверенность в том, что Россия в ее нынешнем виде рухнет под давлением самого жесткого режима санкций в истории, не оправдалась», — написал журналист.

Он также добавил, что в военных центрах западных стран «неохотно восхищаются» тем, насколько эффективно российские военные адаптируют свою стратегию на поле боя. Резюмируя, Боуз заявил, что поражение «доверенного лица Запада», Киева, станет для НАТО разрушительным. По его словам, это полностью нивелирует весь престиж и репутацию альянса.

Ранее Чей Боуз заявил, что Запад умалчивает, что люди в Донбассе почитают российских бойцов как героев. По его словам, западные издания также скрывают реальность спонсируемой НАТО десятилетней войны в Донбассе. Однако местные жители знают всю правду.