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06:33, 28 августа 2023Мир

Стало известно о замалчивании Западом правды о людях в Донбассе

Журналист Боуз: Запад умалчивает, что в Донбассе почитают бойцов СВО как героев

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Запад умалчивает, что люди в Донбассе почитают российских бойцов как героев. Об этом рассказал ирландский журналист и корреспондент RT Чей Боуз в своем Twitter.

«Они относятся к российским солдатам, сражающимся за них, как к долгожданным защитникам и героям. Это реальность, которую СМИ на Западе хотят скрыть от вас», — подчеркнул он.

Западные издания также скрывают реальность спонсируемой НАТО десятилетней войны в Донбассе. Однако местные жители знают всю правду, отметил Боуз.

К своему посту в соцсетях журналист прикрепил видео, на котором видно, как группа детей с радостью встречает машину с российскими военными и угощает их фруктами.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что действия России на Украине продиктованы желанием завершить войну, которую Киев развязал против мирных граждан при поддержке Запада. Он также отметил, что стремление ряда западных стран сохранить свою гегемонию привело к тяжелой кризисной ситуации на Украине.

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    Марина Совина
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